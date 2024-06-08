cosコス　オーバーサイズジャケット　オフホワイト

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商品詳細
cosコスのオーバーサイズジャケットになります。お色はオフホワイト系です。人気のオーバーサイズシルエットに、薄手の生地感で、とても素敵なジャケットです。状態も良く綺麗です。着丈59肩幅44身幅55袖丈59ロンハーマンIENAトゥモローランドジャーナルスタンダードユナイテッドアローズなどお好きな方に
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