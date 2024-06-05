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Vivienne Westwood オーブ刺繍 変型 フリル シャツ
商品番号 C32671947836
商品名

Vivienne Westwood オーブ刺繍 変型 フリル シャツ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドオーブ刺繍グレー変型フリル半袖ポロシャツ着丈　82cm身幅　77cm肩幅　45cm首元がフリルになっていて、胸元にはオーブ刺繍が入っています(^-^)両腕は変型になっていて長さが違うところがおしゃれポイントです✨ヴィヴィアンらしいおしゃれなデザインです♡たっぷりしているので気やすく楽だと思います♡珍しいデザインかと思います♪数回しか使用していないですが、ところどころ、少し汚れがあります。さほど目立たないとは思いますが個人差がございますのでご了承くださいませ。自宅保管しておりました中古品ですのでご理解いただける方、ご検討くださいませ(*´꒳`*)即購入OKです！ほかにもVivienneWestwood出品しています！#まーのVivienneWestwoodコレクション是非、ご覧くださいませ(*´꒳`*)
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