Vivienne Westwood オーブ刺繍 変型 フリル シャツ



【美品】ヴィヴィアンウエストウッド 長袖シャツ ブラウス 変形 大襟 オーブ刺繍 | フリマアプリ ラクマ 【美品】ヴィヴィアンウエストウッド 長袖シャツ ブラウス 変形 大襟 オーブ刺繍 | フリマアプリ ラクマ



Vivienne Westwood - イタリア製 ヴィヴィアンウェストウッド フリル ... Vivienne Westwood - イタリア製 ヴィヴィアンウェストウッド フリル ...



Vivienne Westwood - イタリア製 ヴィヴィアンウェストウッド フリル ... Vivienne Westwood - イタリア製 ヴィヴィアンウェストウッド フリル ...



ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) フリルブラウス シャツ/ブラウス ... ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) フリルブラウス シャツ/ブラウス ...



【美品】ヴィヴィアンウエストウッド 長袖シャツ ブラウス 変形 大襟 オーブ刺繍 【美品】ヴィヴィアンウエストウッド 長袖シャツ ブラウス 変形 大襟 オーブ刺繍



ヴィヴィアンウエストウッドマンVivienne Westwood MAN オーブワン ... ヴィヴィアンウエストウッドマンVivienne Westwood MAN オーブワン ...



【美品】ヴィヴィアンウエストウッド 長袖シャツ ブラウス 変形 大襟 オーブ刺繍 【美品】ヴィヴィアンウエストウッド 長袖シャツ ブラウス 変形 大襟 オーブ刺繍



ヴィヴィアンウエストウッドマンVivienne Westwood MAN オーブワン ... ヴィヴィアンウエストウッドマンVivienne Westwood MAN オーブワン ...



ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) フリルブラウス シャツ/ブラウス ... ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) フリルブラウス シャツ/ブラウス ...



ヴィヴィアンウエストウッドマンVivienne Westwood MAN オーブワン ... ヴィヴィアンウエストウッドマンVivienne Westwood MAN オーブワン ...



ヴィヴィアンウエストウッド 再構築 パッチワーク ポロシャツ ... ヴィヴィアンウエストウッド 再構築 パッチワーク ポロシャツ ...



Vivienne Westwood RED LABEL ブラウス 変形- Vivienne Westwood RED LABEL ブラウス 変形-



ヴィヴィアンウエストウッドマンVivienne Westwood MAN オーブワン ... ヴィヴィアンウエストウッドマンVivienne Westwood MAN オーブワン ...



Vivienne Westwood RED LABEL ブラウス 変形- Vivienne Westwood RED LABEL ブラウス 変形-



Vivienne Westwood RED LABEL(ヴィヴィアンウエストウッドレッド ... Vivienne Westwood RED LABEL(ヴィヴィアンウエストウッドレッド ...

ご覧いただきありがとうございます♪VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドオーブ刺繍グレー変型フリル半袖ポロシャツ着丈 82cm身幅 77cm肩幅 45cm首元がフリルになっていて、胸元にはオーブ刺繍が入っています(^-^)両腕は変型になっていて長さが違うところがおしゃれポイントです✨ヴィヴィアンらしいおしゃれなデザインです♡たっぷりしているので気やすく楽だと思います♡珍しいデザインかと思います♪数回しか使用していないですが、ところどころ、少し汚れがあります。さほど目立たないとは思いますが個人差がございますのでご了承くださいませ。自宅保管しておりました中古品ですのでご理解いただける方、ご検討くださいませ(*´꒳`*)即購入OKです！ほかにもVivienneWestwood出品しています！#まーのVivienneWestwoodコレクション是非、ご覧くださいませ(*´꒳`*)