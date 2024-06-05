新品未使用　ポールスミス　ポロシャツ　襟付き　ストライプ

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商品詳細
新品未使用のポールスミスの半袖ポロシャツです。襟と袖にポイントとなるストライプが入っています。生地はポリエステルが含まれており、ツルッとした触り心地で夏場に活躍します、ゴルフでも着用できそうです。カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/response167042.html
http://narcologia.ru/goods/perforce252165.html
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