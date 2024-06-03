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- 【PEANUTS×MARC JACOBS】WOODSTOCK Tシャツ サイズL
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商品詳細
【商品詳細】○Ｔシャツsize:L身幅54cm総丈70cm【商品紹介】こちらはマークジェイコブスとピーナッツのコラボレーションＴシャツになります。状態は悪く無いですが、右前に傷があります(目立たないですし、着用には問題ありません)。多少、洗濯による退色はあると思います。まだまだ着用できるコンディションになりますので、買い逃した方やご興味のある方、如何でしょうか？※個人出品の為、返品・交換・返金はできません※採寸は平置きとメジャーで行っておりますが、素人採寸になりますので参考程度にお考え下さい※商品のコンディションは個人の主観によるものです、質問や写真で良くご確認の上ご購入下さい※レターパックライトを利用して簡易包装にて発送致します※他所でも出品しております、購入前に在庫確認をお願いします(品切れの場合取引をキャンセルさせて頂きます)#MJ#marcjacobs#rtw#peanuts#ピーナッツ#スヌーピー#ウッドストック#ハイブランド#ラグジュアリー#アパレル#コラボレーション
http://narcologia.ru/goods/moisture168469.html
http://narcologia.ru/goods/encourage92272.html
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