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美品　ラルフローレン　シャツ　ロゴ刺繍　オレンジ　7　S　M
商品番号 V47770189887
商品名

美品　ラルフローレン　シャツ　ロゴ刺繍　オレンジ　7　S　M
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフラルフローレン刺繍長袖ボタンダウンシャツ7オレンジRALPHRALPHLAURENレディース【中古】■商品詳細■サイズ表記：7　Sサイズ（163センチ中肉の52キロ、普段Mサイズ着用していても着れます）着丈：65cm身幅：40cm袖丈：55cm肩幅：40cm素材：綿100%カラー：オレンジ※素人による採寸です目立った傷はありません。中古品とご理解よろしくお願いします#ラルフローレン#RALPHLAUREN#ラルフ#カラーシャツ#ボタンダウンシャツ#ビタミンカラー
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