- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- レナウン C’est Privée レディース リボン付きブラウス
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
レナウンのリボン付きブラウスです。未使用品色合いはベージュです。●サイズ：タグ表記Ｍサイズ肩幅20cm身幅48cm着丈60cmバスト 83cm身長 158cm9R素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル60%指定外繊維（テンセル）20%綿20%●状態：未使用品です。元値は14000円します。汚れ、ほつれなどはありません。ただし、購入してから日が経過しています。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。ペットや喫煙者はおりません。袖丈...半袖柄・デザイン...無地
http://narcologia.ru/goods/update421095.html
http://narcologia.ru/goods/seamless725829.html
http://narcologia.ru/goods/plaque986907.html
ブラウス レディース リボン付きブラウス
リボン付きブラウス レディース ブラウス 立ち襟 オフィスカ ...
セール】☆星玲奈さんインスタライブご紹介商品☆【MAISON BREEZE ...
☆星玲奈さんインスタライブご紹介商品☆【MAISON BREEZE】ボウタイ リボン ブラウス 長袖 軽羽織
パールボタンビッグリボンタイ付きブラウス
リボン付きブラウス レディース ブラウス 立ち襟 オフィスカジュアル シャツブラウス 卒園式 入園式 入学式 卒業 通勤 オフィス 00TS1067
☆星玲奈さんインスタライブご紹介商品☆【MAISON BREEZE】ボウタイ リボン ブラウス 長袖 軽羽織
リボン付きブラウス レディース ブラウス 立ち襟 オフィスカ...｜karei ...
リボン付きブラウス レディース ブラウス 立ち襟 オフィスカジュアル シャツブラウス 卒園式 入園式 入学式 卒業 通勤 オフィス 00TS1067
パールボタンビッグリボンタイ付きブラウス
リボン付きブラウス レディース ブラウス 立ち襟 オフィスカ...｜karei ...
☆星玲奈さんインスタライブご紹介商品☆【MAISON BREEZE】ボウタイ リボン ブラウス 長袖 軽羽織
セール】☆星玲奈さんインスタライブご紹介商品☆【MAISON BREEZE ...
http://narcologia.ru/goods/update421095.html
http://narcologia.ru/goods/seamless725829.html
http://narcologia.ru/goods/plaque986907.html
ブラウス レディース リボン付きブラウス
リボン付きブラウス レディース ブラウス 立ち襟 オフィスカ ...
セール】☆星玲奈さんインスタライブご紹介商品☆【MAISON BREEZE ...
☆星玲奈さんインスタライブご紹介商品☆【MAISON BREEZE】ボウタイ リボン ブラウス 長袖 軽羽織
パールボタンビッグリボンタイ付きブラウス
リボン付きブラウス レディース ブラウス 立ち襟 オフィスカジュアル シャツブラウス 卒園式 入園式 入学式 卒業 通勤 オフィス 00TS1067
☆星玲奈さんインスタライブご紹介商品☆【MAISON BREEZE】ボウタイ リボン ブラウス 長袖 軽羽織
リボン付きブラウス レディース ブラウス 立ち襟 オフィスカ...｜karei ...
リボン付きブラウス レディース ブラウス 立ち襟 オフィスカジュアル シャツブラウス 卒園式 入園式 入学式 卒業 通勤 オフィス 00TS1067
パールボタンビッグリボンタイ付きブラウス
リボン付きブラウス レディース ブラウス 立ち襟 オフィスカ...｜karei ...
☆星玲奈さんインスタライブご紹介商品☆【MAISON BREEZE】ボウタイ リボン ブラウス 長袖 軽羽織
セール】☆星玲奈さんインスタライブご紹介商品☆【MAISON BREEZE ...