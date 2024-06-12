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レナウン　C’est Privée レディース　リボン付きブラウス
商品番号 B75053109434
商品名

レナウン　C’est Privée レディース　リボン付きブラウス
ブランド名 レナウン
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レナウンのリボン付きブラウスです。未使用品色合いはベージュです。●サイズ：タグ表記Ｍサイズ肩幅20cm身幅48cm着丈60cmバスト　83cm身長　158cm9R素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル60%指定外繊維（テンセル）20%綿20%●状態：未使用品です。元値は14000円します。汚れ、ほつれなどはありません。ただし、購入してから日が経過しています。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。ペットや喫煙者はおりません。袖丈...半袖柄・デザイン...無地
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