エムズ スタイル ヘンリーネック デザインプルオーバー

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今年の4月にショップチャンネルで購入しました。現在も販売している商品（在庫切れの品）です。さらりと軽い生地感です。自宅保管していたお品です。ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。サイズは画像のSサイズをご参照ください。色 ソフトカーキー襟デザイン ヘンリーネック ・開きボタン使用洗濯機可※小さく折り畳み発送いたします