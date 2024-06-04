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数年前に作家さんより購入しました。気に入って着用していましたが、系統が変わったしまった為、出品します。バックのボタンがポイントになって、可愛いです。自宅保管の為気になる方はご遠慮下さい。#えみおわす#コズミックワンダー#THEHINOKI#ヤンマ産業#マーマーマガジン#マーマーガール#マーマーボーイ#冷えとり健康法#冷えとり#天然素材柄・デザイン···その他カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···春、夏、秋、冬