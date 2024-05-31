サルバトーレフェラガモ　ハンドバッグ　トートバッグ　レザー　ガンチーニ　総柄

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○ブランドSalvatoreFerragamoサルバトーレ フェラガモ○アイテムトートバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ 肩がけ 肩掛け ガンチーニ 型押し 総柄 通勤 通学 自立可能レディース メンズ ユニセックス○サイズタテ:25cmヨコ:32cmマチ:15cmハンドル:26cm重さ:800ｇ平置き実寸。素人採寸のため誤差はご容赦ください。着画はお断りいたします。○仕様ファスナー開閉式内側 3室構造 ファスナーポケット×1フリーポケット×1 ○状態少し使用感があり細かなキズがありますが、目立った汚れや破れなどのダメージはありませんのでまだまだ長くお使いいただけると思います。ファスナーは問題なく使用できます。写真にて状態をご確認ください。※中古品 自宅保管品です。多少の使用感や小さなキズなどがある場合がこざいます。予めご承知おきください。○カラーブラック 黒 クロ（内側 赤 レッド）○素材レザー 本革（側面 スウェード）○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。商品管理番号8207700A