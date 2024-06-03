53◆ADAWAS◆タンクトップワンピースポケット花柄シルク混◆グレー黒紺◆36

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ご覧頂きありがとうございます^_^ご不明な点などお気軽に質問下さい♪～ブランド～ADAWAS（アダワズ）～表記サイズ～36着丈cm(首下中心付け根から裾下):115身幅cm(脇下から脇下):52肩幅cm(肩から肩を直線で):31袖丈cm(脇下から袖先):ウエストcm:股上約cm:股下約cm:着丈cm:ヒップcm:もも幅cm:裾口幅約cm:※上記は全て平置き採寸です(^^)(素人採寸なので多少の誤差がございます)～商品状態～古着としてとても良い状態です。写真を参考にご判断下さい。※あくまで古着となりますので多少の傷や汚れがある場合がございます、完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませ購入される際は、必ず採寸をご確認してからお願い致しますm(..)mカラー···グレー柄・デザイン···ボーダー