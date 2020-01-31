SAINT LAURENT アップタウン　トートバッグ

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商品詳細
SAINTLAURENTのバッグです。銀座店で購入しました。引越しのため販売します。綺麗な状態ですが、保管の際に少し持ち手の跡がついてしまいました。ロゴのデザイン部分は取り外し可能で、使っていただけます。ロゴのデザインをつけている時は汚れは目立ちません。写真で確認をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/displease79631.html
http://narcologia.ru/goods/slide55787.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln69402.html
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