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SAINT LAURENT アップタウン　トートバッグ
商品番号 E96587102657
商品名

SAINT LAURENT アップタウン　トートバッグ
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 30,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SAINTLAURENTのバッグです。銀座店で購入しました。引越しのため販売します。綺麗な状態ですが、保管の際に少し持ち手の跡がついてしまいました。ロゴのデザイン部分は取り外し可能で、使っていただけます。ロゴのデザインをつけている時は汚れは目立ちません。写真で確認をお願い致します。
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