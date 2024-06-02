タグ付未使用品◎PotioR ポティオール レザー\u0026リアルファー 2WAYバッグ

◆PotioRポティオール◆本革レザー\u0026リアルファー2WAYバッグハンドバッグ\u0026ショルダーバッグ定価46000円底、ハンドル、ストラップ:牛革毛皮部分:羊毛皮【サイズ】素人採寸ですがW約29.5cmH約23cmD約17cm【ディテール】背面ポケット付き、メイン収納マグネット開閉、収納内にホック開閉ポケット×2付き。保存袋つき。【コンディション】タグ付き未使用品。（状態は問題ありませんが、素人保管の為、微かな傷や汚れはご了承下さい。）#SAKIKOバッグ#SAKIKOPotioR#PotioR#ポティオール#レザーバッグ#ハンドバッグ#ショルダーバッグ#リアルファーKLMNOP5素材···牛革(本革)、その他レザー(本革)



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