Samantha Vega サマンサベガ ショルダーバッグ レッド ミニ

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商品詳細
★即購入可能！購入希望のコメントは不要です★☆ブランドSamanthaVegaサマンサベガ☆商品名ショルダーバッグミニバッグ☆サイズ縦：16横：20マチ：7☆商品の状態多少の使用感はありますがまだまだ使用できる状態です。◎少し剥げてる部分あります。(写真13枚目ご確認ください)◎留口のところにダメージあります。(写真14枚目ご確認ください)◎中古品をご理解いただける方のみご購入ください。☆カラー❁⃘購入前にプロフをご確認ください❁⃘フォロー＆まとめ割引できます。(^з^)私のページで一覧が見れますのでよければご覧ください☺︎レディース、メンズ、トップス、Tシャツ、カットソー、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、アウター、コート、ブルゾン、レザー、デニム、パンツ、ワーク、バッグ、アクセサリー、靴、サンダル、パンプスなどいろいろ出品していますので、気になるところがあれば、お気軽にご相談ください。＾＾#ORU#5-10-2
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