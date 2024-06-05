エルメス ドゴンGM 長財布 レッドシルバー金具

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説明文、画像をよくよくご確認くださいませ (^.^)(^.^)(^.^)(^.^)(^.^)(^.^)(^.^)(^.^)(^.^)この度は数多くの出品者の中からご覧いただき誠に有難うございます。☆ご購入の前にプロフィールをご一読して頂きご了承の上、ご検討下さいますようお願い致します。《商品説明》【ブランド】HERMES/エルメス【カラー】レッド【モデル】ドゴンGM【生産国】フランス【素材】トゴ《サイズ・仕様》横幅：約19.8cm高さ：約12.5cm《状態》状態ランク…BN…新品・未使用S…未使用に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い外部:ヒモ擦れ、汚れはございます内部:小銭入れ擦れ、汚れはございます《付属品》箱《注意点》※中古品である事をご理解の上、ご購入 ください。※神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致し ます。 ※画像に写りきらない細かなスレ傷等ある場合 がございます。 ※気になる点は事前にコメントでご確認 ください。☆古物商許可：第62118R022365号 大阪公安委員会、古物商許可の元、大手オークションにて購入した正規品です。過去にはございませんが、万が一\u003c模造品\u003eであった場合には返品返金での対応をさせて頂きます。☆その場合、【正規店にて確認できた場合のみ】対応させて頂きます。《素人判断の場合は致し兼ねます》☆ご安心頂けましたら幸いです。