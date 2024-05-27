ユナイテッドトウキョウ　ビブラートパイピングブラウス

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こちらで購入しましたが、私には似合わなかったので着ていただける方にお譲りします。色は写真通りの落ち着いたパープルで、変わったデザインでとてもオシャレです！前の出品者さまは2・3回着用、私は試着のみなので、目立つダメージ・使用感はなくキレイな状態だと思います。折りたたんで発送いたします。■素材梳毛のような上品な表面感に仕上げた2WAYツイル素材。肌離れの良いドライな仕上がりで手洗いもできるのでシーズン問わない機能素材でもあります。タテヨコ共にストレッチ性があるので柔軟な着心地を実現できるのも嬉しい特徴です。清涼感のある撚糸のポリエステルと高ストレッチ性を兼ね備えた着心地重視の素材は肌離れがよくあらゆるシーズンにも着心地抜群で適度な落ち感は美しく理想のシルエットを作り出します。ポリエステルなのでしわになりにくいのも実用的です。■デザイン繊細で立体的なプリーツを贅沢にあしらった、一枚でも様になるブラウス。アシンメトリーのシャープなカッティングデザインは衿元に抜け感と女性らしい華やかさをプラス。身体のラインを拾わないシルエットと今年らしいヴィーガンレザーのパイピングが全体をメリハリあるすっきりとした仕上がりに昇華しています。トレンドのディテールとバイカラーはデザイン性が高く、後ろはフレアデザインで生地の落ち感を生かした上品な印象です。独自性を追求しながらもどの角度からみても気を抜かない美しいシルエットが実現する着映えブラウスです。サイズ0（丈約53cm身幅約46cm）カラー：パープル透け感・光沢感・伸縮性・裏地：なし定価：¥15,400