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【WHIMSIC】OPEN COLLAR LACE SHIRT
商品番号 L77654167768
商品名

【WHIMSIC】OPEN COLLAR LACE SHIRT
ブランド名 カスタネ
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【WHIMSIC】OPENCOLLARLACESHIRTkastaneカスタネ2回ほど着用しクローゼットで保管しています。古着に理解がある方のみでお願いします。■デザイン肌触りの良いストレッチモールレース生地を使用したオープンカラーシャツです。リラックスシルエットで重ね着もしやすく、見栄えが単調に見える夏のファッションにオススメです。程よい透け感がインナーのカラーや柄で雰囲気が変わるので着こなしの幅が広がります。ストレッチモールレース生地を使用しているため、軽量で動き易く、通気性も良く気温の高い夏に着用しやすいアイテムです。■素材・洗濯表示素材:ポリエステル98％,ポリウレタン2％洗濯:手洗いまたは洗濯ネットに入れ洗濯機の手洗いコースで洗濯可能タンブル乾燥:不可アイロン:【ホワイト】110℃まで【グリーン】不可【WHIMSIC】ブランド名の由来はWHIMSY+BASICWHIMSYには物好き、気まぐれという意味があり、そこにBASICを組み合わせた造語。”ベーシックなもの好き”という意味。古くから愛されるミリタリーやワークウェアなどのエッセンスを大切に、現代的な日常着に変化させ、自由で遊び心のある新しいスタンダードを展開。※サイズ採寸は各モールによって異なり、生産時期により色・素材・サイズ感など多少誤差が生じる場合がございます。柄・デザイン···レースカラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/contemplate973877.html
http://narcologia.ru/goods/injure697167.html
http://narcologia.ru/goods/septet505219.html
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