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商品詳細
新品未使用タグ付きシワがついてしまっていますが、アイロンしていただければ問題なく着用していただけます。目立った汚れなどございません。お値下げ可能なのでコメントください。返品不可定価7,150(税込)
http://narcologia.ru/goods/update808495.html
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