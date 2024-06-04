COLUMN パンツ

コラムウールサテンパンツサイズ:34ウエスト:約60cm股上:約34cm股下:約57cm左右ポケット有り後ろ裾にスリット有りエストネーションで購入しました少し光沢感のある素材のパンツになります自宅での保管になりますので、ご理解の上でご購入をお願いします値下げしました



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