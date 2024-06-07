アビィ　ロングワンピース　avie AVIE

アビィ のロングワンピースです。一枚（インナーは必要）で華やかなかんじです。ハンガーにかけてあるワンピースのみの販売です。元々インナーがついていますが、つきません。花柄？のワンピースのみになります。ご了承ください。袖丈···長袖カラー···パープル柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋柄・デザイン···花柄avie好きの方に♡季節感···春、夏、秋、冬季節感···春、夏、秋AVIEavieアビィ



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