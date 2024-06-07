PRADA プラダ チェーンウォレット

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商品詳細
財布形···長財布カラー···レッド箱あり2015年にそごうのブティックにて購入しました。小銭入れは少し汚れがあります。そのため、「やや傷や汚れあり」にしてます。used品にご理解いただける方のみご検討ください。返品は致しかねます。
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