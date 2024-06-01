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★人気のショルダー型★　IBIZA　イビサ　イビザ　パッチ付き　　レザーバッグ
商品番号 V31888072934
商品名

★人気のショルダー型★　IBIZA　イビサ　イビザ　パッチ付き　　レザーバッグ
ブランド名 ゲンテン
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値引きはコメント欄のみ対応いたします送料込みの為１点での購入で大幅値引きはしませんのでプロフィール確認してから必ずコメントお願いいたしますブランド　IBIZA色　茶サイズ　横２３ｃｍ　　　　　　縦２０ｃｍ　　　　マチ６ｃｍ　　　　多少の誤差はご了承ください状態　　使用にともなう多少の使用感　　　　配送は佐川急便でいたします　らくらくメルカリ便の対応は相談ください#イビサbyハッピーきなこもち←IBIZAのバッグ全商品見れますあくまでも中古になり、新品ではございません個人での取引の為、完全な検品はできませんし、状態の見落とし等もある場合もございますその点はご理解の上ご検討いただければと思いますクレームはお互い気分が悪いと思いますので不明な点は必ずコメントより質問お願いいたします
http://narcologia.ru/goods/reproduce374455.html
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