CHANEL シャネル　ココマーク　ペンダント　ネックレス

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
2015年頃に直営店にて購入しましたが使用しなくなった為、出品致します。刻印あり小さい為、写真では見にくいです。中古品であることを御理解頂ける方でお願いします。返品はお断りさせていただきます。コメントの途中でも購入された方優先にします。箱無し発送はチャック付き保存袋に入れてクッション封筒にいれて発送します。
http://narcologia.ru/goods/ambassador474106.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual927946.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial865316.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador474106.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual927946.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial865316.html
CHANEL ココマーク ペンダント ネックレス ゴールド メッキ GP 03P | フリマアプリ ラクマ
シャネル ネックレス ココマーク | ロンド 大阪天神橋筋6丁目
CHANEL シャネル ココマーク ヴィンテージ ネックレス GP ペンダント ...
シャネル CHANEL ネックレスペンダント ネックレス ココマーク ...
シャネル CHANEL シャネル ココマーク ラインストーン ネックレス 07V ...
CHANEL - シャネル ココマーク スクエア ラインストーン ペンダント ...
CHANEL シャネル ヴィンテージ ココマーク サークルペンダント ネックレス ゴールド Y02140
CHANEL (シャネル) ココマークネックレス マルチカラー サイズ:40
CHANEL シャネル ココマーク クロスボーン ネックレス ゴールド 限定 ...
シャネル ネックレス/ペンダント CHANEL ココマーク ...｜Import Shop ...
2023年 クルーズ CHANEL シャネル ネックレス ココマーク マトラッセ ...
CHANEL シャネル ネックレス ココマーク シルバー ブルー - VINTAGE ...
CHANEL シャネル ココマーク ペンダント ヴィンテージ 金メッキ ...