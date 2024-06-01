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CHANEL シャネル　ココマーク　ペンダント　ネックレス
商品番号 Y72288046026
商品名

CHANEL シャネル　ココマーク　ペンダント　ネックレス
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 14,570 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2015年頃に直営店にて購入しましたが使用しなくなった為、出品致します。刻印あり小さい為、写真では見にくいです。中古品であることを御理解頂ける方でお願いします。返品はお断りさせていただきます。コメントの途中でも購入された方優先にします。箱無し発送はチャック付き保存袋に入れてクッション封筒にいれて発送します。
http://narcologia.ru/goods/ambassador474106.html
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