2017年春夏y's ワイドワンピース　ワイズ　ヨウジヤマモト

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ご覧いただき有難うございます。y'sのワイドワンピースです。2017年春夏のアイテムです。※ルックのモデル着用のシャツと同パターンのワンピースタイプです。ワイドなシルエットで気軽にざっくり着用できます。襟ほつれデザインです。多少の使用感はありますが、目立ったダメージ特に見られずまだまだ着用いただけます。※後ろ肩あたりうっすらスレがございますカーキグリーンsize2肩幅62身幅77着丈114※素人採寸のためあくまでも参考値としてください。※自宅保管につき、香水の匂いなどついている場合がございます。※他アプリで売り切れた場合、予告なく品物ページ削除します。fーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!attention▷簡潔な取引を希望しており、 コメントでのご質問、ご要望にはあまりお応えできません。 基本的には画像と説明文でご判断下さい。 着画、採寸のご希望には対応しません。▶︎交渉値下げにも積極的ではありません。 交渉されたい方は必ず\"ご希望額\"をご提示ください。▷取り置き.専用はいたしません。即購入の方優先です。▶︎お安くお譲りする為に、ご要望でのクリーニング等の対応はしておりません