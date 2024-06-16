stussy Tシャツ

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系統が変わり着る機会がなくなったので出品しましたstussy直営店(京都又は大阪HEPどちらか)で購入シンプルな定番Tシャツでとっても合わせやすいかと思います素人検品ですが目立った汚れや毛玉は無くかなり綺麗な状態です綺麗に畳んでおりますが、梱包時におけるたたみしわ等ご理解いただける方のみご購入下さいませ【仕様】・ショートスリーブ・クルーネックTシャツ・クリーンプリント・グラフィック・リブ編の襟・素材：100%コットン素人採寸着丈:約65×身幅:約46×袖丈:約21×裾幅:約49(cm)◯値下げ不可stussyステューシーメンズレディース半袖TシャツユニセックスX-LARGEadidasNIKELACOSTETimberlandColumbiaFREDPERRYVANCEsupremeSubcietySauconyNIXONSR'ESBIRKENSTOC