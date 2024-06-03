新品♡Acne Studios アクネストゥディオズ タンクトップ ノースリーブ

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《《★新品未使用★タグ付き★送料無料★匿名配送》》【AcneStudios】アクネストゥディオズリネンノースリーブタンクトップトップス22,000円■サイズ：XXS（160/76A）（※ゆったりとした作りなのでS〜Mサイズの方にも♪）着丈65cm、身幅39cm■カラー：ライトブルーブルー水色■素材：リネン麻100%少しゆったりとしたサイズ感とリネンの素材が気持ちよく、サラッと着られるタンクトップ☆爽やかなライトブブルーのカラーがgood☺︎☆シンプルなデザインなので、デニムなど様々なアイテムとも合わせて頂けます♪普段着としてももちろん、トレーニングなどのウェアとしてもオススメです♪【AcneStudios/アクネストゥディオズ】1996年スウェーデン発のブランド。ラグジュアリーな雰囲気も持ちつつ主張しすぎないデザインと、ミニマルで実用性も兼ね備えたラインアップ。メンズ・ウィメンズともにウェアからシューズ、アクセサリーまでトータルで展開している。中にはハンドメイドや日本産の生地を使用しているコレクションも多くある。即購入OKです♡※発送の際はコンパクトに折り畳んでの発送になりますので折りじわ等ご了承ください。★他のファッションアイテムはこちらからʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ♡▶︎▶︎#muu_closet#AcneStudios#アクネストゥディオズ#アクネ#アクネストゥディオ#アクネステュディオ#リネン#麻#ノースリーブ#リネン100#麻100#レディース#トップス#リネントップス#タンクトップ#シンプル#ナチュラル#ブルー#ライトブルー#水色#トレーニングウェア#yoga#ヨガウェア#トレーニング#重ね着#ランニング#ランニングウェア