お値下げルカ購入アメリカーナTシャツ

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お値下げしました5,980→4,300→4,200円着丈71㎝ 脇下50㎝多少の誤差はお許しください定番のロゴTグリーンなので秋カラーともなじみますほとんど着用していませんが神経質な方はご遠慮ください小さな見落としはご容赦願います柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グリーン袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋