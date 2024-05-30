vintage 総柄 アート モザイク柄 シャツ ブラウス レトロ 一点物

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✔️即購入大歓迎❗️✔️おまとめ買いがお得です❗️是非他の出品アイテムもご覧ください→#iori·boutique✓状態使用感は少なく、程度良好【状態追記】✓カラーミックス系マルチカラー✓表記サイズー✓実寸サイズ(平置き採寸㎝)着丈70身幅59肩幅50袖丈26※多少の誤差あり✓素材ポリエステル一般的な厚さの素材裏地✕/透け感✕/伸縮性✕/光沢感✕✓参考情報着脱できる肩パットあり✓品名日本製総柄アートモザイク柄シャツブラウス半袖大きいサイズ古着70s80s90s70年代80年代90年代ヴィンテージ好配色ビンテージ大人可愛いvintage大人気昭和レトロ流行お洒落クラシカルユーロオリエンタルヨーロピアンアメリカンユーズドレトロVINTAGEVintageusedold希少一点物好配色個性的個性派年代物当時物モダンロキエグリモワールサンタモニカフラワー高円寺下北沢中目黒代官山吉祥寺古着屋古着女子◉古着のため、しみや傷等を見落とす場合がございます。ご了承くださいませ。◉USEDの範囲内と判断した細かなものにつきましては説明を省いている場合がございます。また年代物の場合、目には見えない経年変化や生地の劣化等がある可能性がございます。◉古着、ヴィンテージになりますので、多少のシワ、キズ汚れ、特有の匂いなどはあらかじめご了承ください。◉色名・状態に関しては出品者の主観で判断しておりますので、何卒ご了承ください。◉画像と実物のお色に多少の相違がある場合がございます。 ◉サイズ感のご質問、着画は受け付けておりません。◉包装は簡単なものになります。リサイクル資材を利用します。圧縮して梱包する事もあります。発送の際の畳じわ、配達時の型崩れ等など、ご理解のほどよろしくお願いいたします。◉ご購入後に配送方法を変更する事があります。是非他の出品アイテムもご覧ください→#iori·boutique850季節感...春、夏、秋