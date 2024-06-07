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スーツのインナーです！！今年の夏に週に一度くらいペースで着用！状態はきれいです！夏は白やベージュのジャケットが多いと思いますがこの色はパープルでとても綺麗なお色です！！使いやすいと思います♪カラー···パープル袖丈···半袖柄・デザイン···無地