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滝沢眞規子着用 タキマキ バーンヤードストーム　BARNYARDSTORM
商品番号 V89812234002
商品名

滝沢眞規子着用 タキマキ バーンヤードストーム　BARNYARDSTORM
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーンヤードストーム　BARNYARDSTORMセットアップ　サイズ1滝沢眞規子さんが着用されVeryに掲載されました。即完売の人気のお品でした。イベントで一度のみ着用しました。4枚目トップス5枚目スカート自宅保管ですので細かいことが気になる方は購入ご遠慮ください。コンパクトに梱包して発送します。#barnyardstorm#VERY#滝沢眞規子#タキマキ
http://narcologia.ru/goods/forthcoming163492.html
http://narcologia.ru/goods/approximate812920.html
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