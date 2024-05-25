滝沢眞規子着用 タキマキ バーンヤードストーム　BARNYARDSTORM

バーンヤードストーム BARNYARDSTORMセットアップ サイズ1滝沢眞規子さんが着用されVeryに掲載されました。即完売の人気のお品でした。イベントで一度のみ着用しました。4枚目トップス5枚目スカート自宅保管ですので細かいことが気になる方は購入ご遠慮ください。コンパクトに梱包して発送します。#barnyardstorm#VERY#滝沢眞規子#タキマキ



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