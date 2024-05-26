エルベシャプリエ Herve Chapelier 725Cコーデュラ舟型トート

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ネイビー×モカコーデュラナイロン・舟型トート軽くて更に丈夫なコーデュラナイロン使用トップトリミングとハンドルは丈夫なコットン普段多めのお荷物の方でも普段使い、お仕事カバンにも使えると思います。幅48cm高さ29cmマチ24cm新品未使用ですが自宅保管で半分に折ってしまってましたので少しあとがついてしまってますがご了承いただける方 ぜひご検討ください。