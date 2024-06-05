pot-pourri ポプリ☆リネンロングワンピース

数回着用。この製品は風合いを出す為製品染め洗い加工を施しております。その為所々色むらやスレ感、あたりなどが見られる場合がございますが、この製品の特徴になりますのでご理解頂き使って頂くごとの風合いをお楽しみ下さい。定価¥23.760（税込）（サイズ）FRREサイズ（着丈）113（バスト）110（裄丈）1/2:55（アームホール）26（カラー）黒（素材）リネン100%（日本製）（両サイドポケット付き）



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