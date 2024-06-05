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BRADY/ブレディー AVON エイボンミニ　チャコールグレー
商品番号 M97658013151
商品名

BRADY/ブレディー AVON エイボンミニ　チャコールグレー
ブランド名 ブレディー
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BRADY/ブレディーAVONエイボンミニ　ショルダーバッグ⚠他サイトにも出品している為、売り切れの場合はご容赦ください。サイズ：幅22cm/高さ16cm/マチ9cmショルダー長さ75~140cm(素人採寸)カラー：本体生地　チャコールグレーパイピング、ヒモ　ブラック※カラーはディスプレイ上、実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。先日当サイトにて購入しましたが、思っていたよりも小さかった為出品します。当方は使用しておりません。購入時から角や底等に少し当たりが有りました。必ず写真で確認し、ご理解ご了承頂きご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ambassador346706.html
http://narcologia.ru/goods/ordering136579.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy897653.html

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