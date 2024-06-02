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エンフォルド　キャロットパンツ　38
商品番号 X16859122730
商品名

エンフォルド　キャロットパンツ　38
ブランド名 エンフォルド
特別価格 税込 5,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度着用し、一度ホームクリーニングしています。ダメージはなく状態は良いと思います。サイズ違いで同じものを購入し、出番がないので出品させて頂きます。公式オンラインショップにて購入しました。お値下げ不可。｜アイテム説明ENFOLD定番素材のPEツイルを使用した、脚が美しく長く見えるモードなちょいデザインパンツ。袖が、大きなインパクトを生み出してくれます。前開きタイプでウエスト周りのギャザー分量を少なくスッキリさせた、履き心地の良いパンツです。タックを入れて縦のラインを強調することでより脚が美しく見えるように工夫しています。｜アイテム情報ブランド：ENFOLD性別：レディースカラー：ブラック素材：ポリエステル100%生産国：日本｜アイテムサイズ38：ウエスト65/ヒップ110.5/渡り幅37.6/股上29.5+3.5/股下68.2/裾幅17（単位：cm）
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