天然石プラチナダイヤモンド 計0.4ct H＆Ｃ

材質···プラチナダイヤモンドPT900製 一粒スタッドピアスジュエリーです。H＆Ｃの輝きはやっぱり特別です。お写真で上手く写せないのが残念です…\u003e_\u003c…シンプルな最高級ジュエリーです。非常に高級感と存在感がございます。是非この機会にご入手ください(^^)●状態AS＝未使用A＝保管傷程度（ほぼ未使用）B＝若干の使用感（目立つ傷無し）C＝使用感有（目立つ傷無し）D＝目立つ傷有り自宅保管の商品で素人出品の為、トラブルが無いよう質問受け付けますので納得してから購入お願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)



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