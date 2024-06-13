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商品詳細
earPAPILLONNER(イアパピヨネ)フリンジショルダーバッグタッセルショルダー,素材···本革カラー···ブラック,ルビー色のチャームのおまけ付き（BrooklynCharm）柄・デザイン···無地earpapillonnerのタッセルショルダーバッグです。紐は内側で結ぶことで長さ調整が可能です。BrooklynCharm（ブルックリンチャーム）同デザインのバッグ、ネイビーについていたルビー色のチャームをおまけとしておつけします。バッグへの取り付けはご自身でお願いいたします。断捨離中につき複数出品してございます。ぜひ他の商品もご覧いただけますと幸いです。
http://narcologia.ru/goods/passionate324213.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic564537.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless245059.html
【新品未開封】ear PAPILLONNER フリンジショルダーバッグ おまけ有
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