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【新品未開封】ear PAPILLONNER フリンジショルダーバッグ おまけ有
商品番号 Q52324093874
商品名

【新品未開封】ear PAPILLONNER フリンジショルダーバッグ おまけ有
ブランド名 イアパピヨネ
特別価格 税込 2,367 円
在庫状況 あり

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商品詳細

earPAPILLONNER(イアパピヨネ)フリンジショルダーバッグタッセルショルダー,素材···本革カラー···ブラック,ルビー色のチャームのおまけ付き（BrooklynCharm）柄・デザイン···無地earpapillonnerのタッセルショルダーバッグです。紐は内側で結ぶことで長さ調整が可能です。BrooklynCharm（ブルックリンチャーム）同デザインのバッグ、ネイビーについていたルビー色のチャームをおまけとしておつけします。バッグへの取り付けはご自身でお願いいたします。断捨離中につき複数出品してございます。ぜひ他の商品もご覧いただけますと幸いです。
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