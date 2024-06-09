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★新品未使用★ SLY スライ　ハイネック　バックリボン　ブラウス
商品番号 V16997245042
商品名

★新品未使用★ SLY スライ　ハイネック　バックリボン　ブラウス
ブランド名 スライ
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋ご覧いただきありがとうございます♪一度も着用しておらず、新品未使用です！首の後ろでリボンを結ぶ形になっていて、バックシャンなデザインです。シックな装いから、カジュアルにデニム合わせまで、これからですと、秋口まで活躍すると思います♪Mサイズのマネキンに着せています^^サイズは以下となります。平置きした状態で測っています。素人採寸ですのでご参考までm(__)m首元から裾まで…約55センチ脇下の身幅…約52センチ脇から裾まで…約32センチ✳︎発送までの日数は、目安で設定しております。旅行などで家を空けている間にご購入頂いた場合は、帰宅後の発送になることをご了承くださいm(__)mお急ぎになる際は、ご購入前にメッセージにてご確認頂けますと幸いです^^#SLY#スライ#新品#未使用#ハイネック#バックリボン#ブラウス
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