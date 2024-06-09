★新品未使用★ SLY スライ　ハイネック　バックリボン　ブラウス

素材···コットンカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋ご覧いただきありがとうございます♪一度も着用しておらず、新品未使用です！首の後ろでリボンを結ぶ形になっていて、バックシャンなデザインです。シックな装いから、カジュアルにデニム合わせまで、これからですと、秋口まで活躍すると思います♪Mサイズのマネキンに着せています^^サイズは以下となります。平置きした状態で測っています。素人採寸ですのでご参考までm(__)m首元から裾まで…約55センチ脇下の身幅…約52センチ脇から裾まで…約32センチ✳︎発送までの日数は、目安で設定しております。旅行などで家を空けている間にご購入頂いた場合は、帰宅後の発送になることをご了承くださいm(__)mお急ぎになる際は、ご購入前にメッセージにてご確認頂けますと幸いです^^#SLY#スライ#新品#未使用#ハイネック#バックリボン#ブラウス



SLY - スライ新品未使用タグ付きバックリボンブラウスの通販 by ...



GATHER S／L BACK RIBBON ブラウス|SLY(スライ)の通販｜アイルミネ



SLY - スライ新品未使用タグ付きバックリボンブラウスの通販 by ...



SLY（スライ）の「BACK RIBBON BL/バックリボンブラウス（シャツ ...



SLY - スライ新品未使用タグ付きバックリボンブラウスの通販 by ...



SLY（スライ）の「BACK RIBBON BL/バックリボンブラウス（シャツ ...



SLY（スライ）の「BACK OPEN RIBBON BLOUSE バックオープン リボン ...



GATHER S／L BACK RIBBON ブラウス



SLY - スライ新品未使用タグ付きバックリボンブラウスの通販 by ...



SLY | BACK RIBBON SHEER SLEEVE トップス (シャツ・ブラウス ) |SHEL ...



GATHER S／L BACK RIBBON ブラウス|SLY(スライ)の通販｜アイルミネ



GATHER BOWTIE ブラウス | SLY（スライ）の通販 - &mall



2WAY リボンブラウス



SLY バックリボントップス 売れ筋がひ新作！ 600円引き sandorobotics.com



セール】GINA FLOWER RIBBON トップス(504936664) | スライ(SLY) - d ...