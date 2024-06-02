値下げ！美品　正規品ロエベ総柄tシャツ

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柄は今年注目のレオパード柄＋流行色のグリーンがベースです。袖丈···半袖ヴィンテージ感のある総柄のロエベのTシャツです。さりげなく所々にロエベのロゴがプリントされています。他の人と被ることがないので個性的でオススメです！