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ユナイテッドアローズ　フリルブラウス
商品番号 J17575197701
商品名

ユナイテッドアローズ　フリルブラウス
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UNITEDARROWSフリルブラウスカラー　ホワイト素材　　　　コットン100%サイズ　38着丈　前　約64㎝後約71㎝身幅　　　約55㎝肩幅　　　約49㎝そで丈　　約48㎝素人採寸のため、誤差はご了承ください2021年購入着用回数は5回程襟周り袖口は多少の色褪せがございますホームクリーニング済みです多少のシワがございます中古品になりますのでご理解の程よろしくお願いします#ユナイテッドアローズ#フリルブラウス
http://narcologia.ru/goods/recommended786390.html
http://narcologia.ru/goods/composite9454.html
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