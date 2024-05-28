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カラー···グレーサイズ W25cmH20cm持ち手までのH37cm状態 そこ部分に少し汚れあります 写真ご確認下さい 本体には小さな点2箇所発送 日曜日のみユナイテッドアローズで購入して数回使用しました。縦財布が入らなくて使わなくなりました。ミニバッグが好きな方へ使って頂きたいです。カラーも薄いグレーで合わせやすいと思います。中古品にご理解頂ける方へお譲りしたいです。細かな点が気になる方はご購入お控え下さい。#ビューティーアンドユース#ユナイテッドアローズ#グリーンレーベルリラクシング#ビショップ#アダムエロペ#イエナスローブ#イエナ#スピックアンドスパン#トゥモローランド#チャールズアンドキース