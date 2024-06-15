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マッキントッシュ フィロソフィー 7分袖 ワンピース ロング丈 38 ネイビー
商品番号 M54732510808
商品名

マッキントッシュ フィロソフィー 7分袖 ワンピース ロング丈 38 ネイビー
ブランド名 マッキントッシュフィロソフィー
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪マッキントッシュフィロソフィー7分袖ワンピースロング丈38ネイビーしっかりしていながら柔らかくストレッチの効いた布地は高級感を感じます。汚れもつきにくそうな生地感です。7部丈の袖は上に羽織ものをすれば3シーズン着まわしていただけると思います。●袖丈···七分袖●柄・デザイン···無地●サイズ表記サイズ：38肩幅：50cm身幅：46cm袖丈：31cm総丈：96cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラーネイビー●素材：表地ポリエステル100%裏地ポリエステル100%【発送】らくらくメルカリ便にて送付を予定しています。尚、お取り置き等はご遠慮願います。■状態目立った傷や汚れ等ありません。中古品につき、小さな傷や汚れ等ある場合もあります。気になる点がありましたらお気軽にお知らせください。▪️コメント無しでの即購入も大歓迎です！▪️商品は小さく畳んで梱包する場合もあります。畳みジワがつく可能性もありますのでご了承ください。▪️発送の際、『らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便』の変更をする場合があります。#mackintosh#mackintoshphilosophy#マッキントッシュ#マッキントッシュフィロソフィー#ワンピ#ワンピース#ネイビー#紺#フォーマル#受験#お受験#入学式#卒業式#保護者会#パーティー
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