【新品未開封】ポケモンカード レイジングサーフ BOX シュリンク付き



ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック レイジングサーフ BOX 【シュリンク付き未開封BOX】



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◆新品未開封ポケモンカードレイジングサーフBOXポケカシュリンク付即購入歓迎！！ペットの飼育や喫煙はなしです。丁寧に緩衝材に包み、24時間以内に発送します。※下記の必読お願いいたします。■商品について新品未開封品で確実に検品もしておりますが、届いた状態での細かな傷や汚れ等がある可能性があります。完璧な商品をご希望の方はご遠慮ください。また、万が一不良品だった場合やすり替え防止のため、キャンセル返品のご対応はできかねますのでご了承の上ご購入下さい。■発送について発送はプチプチで梱包し、水濡れ防止をして発送致します。配送中のトラブルや配送日数については責任を負えませんので、ご了承の上ご購入ください。スカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語