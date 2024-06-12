think Bee! シンクビー　トートバッグ　ゴブラン織　ローズ　花柄

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⚠️出品削除の目安とする為、1週間以内に購入されない方はいいね取り消しお願い致します。⚠️お値下げをなかなかしない商品も有りますので、スムーズなお取引きの為購入希望価格が有ればコメントでおっしゃって貰えれば助かります（800円以下はお値引き不可）❤️シンクビーのトートバッグです。新品または1度使ったか…くらいで保管しておりました。傷や擦れ汚れもなく美品です。シンクビーが好きな方に使っていただきたいと思います。シンクビーの保管袋付きです。縦17㎝横25〜40㎝ 台形になっています。まち10㎝素人判断なので若干の見逃しなどは有るかも知れません、コロコロなどで埃やゴミを取っていますが多少付着する事も有ります、プロフィールをお読みになりご理解の上ご購入お願い致します。バッグ トートバッグ ハンドバッグ 布バッグ シンクビーバッグ 赤バッグ花柄バッグ ビーズ スパンコール