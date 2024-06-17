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都筑玄妙　福寿　掛け軸　箱無し　善光寺貫主　大勧進　大僧正　書画、骨董品、美術品
商品番号 J95124956489
商品名

都筑玄妙　福寿　掛け軸　箱無し　善光寺貫主　大勧進　大僧正　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸善光寺貫主　大勧進　大僧正都筑玄妙の書　福寿　掛け軸です。箱はありません。多少の汚れ、シミ等あります。長さ139　幅29cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi115947.html
http://narcologia.ru/goods/marshal135880.html
http://narcologia.ru/goods/recycling236014.html

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都筑玄妙 福寿 掛け軸 箱無し 善光寺貫主 大勧進 大僧正 書画、骨董品 ...

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掛軸 尾関本孝(行応)『六字名号 一行書』紙本 無地箱付 掛け軸 a03204-

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