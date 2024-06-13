スローブイエナ　モノトーンフラワープリント　エンパイアワンピース　美品

今年の春に購入し、タグは切っておりますが、試着したのみで自宅保管しておりました。完売した人気商品です。これからの季節にピッタリです。スニーカーで普段使いはもちろん、綺麗めでちょっとしたイベントにも。ワンピースたくさん保有のため、綺麗なうちに出品します。試着のみの美品ですが、自宅保管にご理解ある方にお願いいたします。#シップス#ワンピース#ワンピースセルフォードフレイアイディーイエナシップスジャーナルスタンダードトゥモローランドナチュラルビューティージャーナルビームスユナイテッドアローズアーバンリサーチスーツセレクトプラステナノユニバースザラユニクロスタディオクリップサザビーフェリシモニコアンドバンヤードストーム袖丈···七分袖



モノトーンフラワープリント エンパイアワンピース（ワンピース ...



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