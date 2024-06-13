【美品】ディオール　ハンドバッグ　トロッター　総柄　刺繍　シルバー金具　ベージュ

○アイテムChristianDior クリスチャンディオールフォーマル ミニバッグ ベルト トートバッグ刻印金具 VINTAGE ビンテージ 革花 フラワー キャンパス ジャガード ヴィンテージ ミニボストン＊大手セレクトショップにて購入の、鑑定検品済み確実正規品です✨＊その他ディオール多数出品しております。以下のハッシュタグからご覧ください✨#リリーdior○サイズタテ14cmヨコ29cmマチ8cmハンドル40〜47cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態特に目立った傷や汚れ等無く美品です✨末長くご使用頂けるかと思います◎○カラーベージュ○素材レザーキャンバス○付属品ブランドカード○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。■A1080



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