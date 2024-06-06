エドワーズ　レスポール　E-LP-130CDJS

タイプ···レスポールタイプシリーズ···Edwardsシリーズ···LesPaulアクセサリー・パーツ···ストラップ2017年に購入しました。ライブでは一度も使用していません。自宅で保管していた時間が多かったと思います。ネットの反りもないと思います。残念ながら小さい打痕は一カ所あります。ネックの握りもいいし、非常に弾きやすいと思います。ブリッジ テイルピースのくすみもありません。ソフトケース ストラップもお付けします。写真を追加しました。



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