【美品】ADMJ エーディーエムジェイ レザー ハンドバッグ

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☆商品ADMJエーディーエムジェイレザーハンドバッグトートバッグレディースダークグレー系☆サイズ横:約25cm縦:約20cmマチ:約19cm持ち手高さ 約17cm平置き実寸。素人採寸のため誤差はご了承の程よろしくお願いいたします。☆状態 全体的にキレイな状態でとても美品です✨☆カラー ダークグレー系※お使いのモニター環境によっては色の見え方が実物とは異なる場合がございます。☆購入元ストアのオークション鑑定済み正規品になります。☆配送お支払い確認後、通常1〜2日以内に簡易包装にて発送致します！注意して検品しておりますが、見落としてしまう傷や汚れ等がある場合もございます。一度人の手に渡った物ですので、ご理解の上でご購入お願いいたします。