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ガラス製ネックレス
商品番号 Y19263083131
商品名

ガラス製ネックレス
ブランド名 アガタ
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー購入金額15000円以前、サイパン旅行した時に購入致しました。古いのもですが大切に保管してきました。透明感のある大きなトップが目を惹きます♪ワクワクしますね♪箱なしです。ご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/update202895.html
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