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商品詳細
カラー···ブルー購入金額15000円以前、サイパン旅行した時に購入致しました。古いのもですが大切に保管してきました。透明感のある大きなトップが目を惹きます♪ワクワクしますね♪箱なしです。ご了承くださいませ。
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