ケイト・スペード　ショルダーバッグ

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ケイト・スペードハンドバッグショルダーバッグプレゼントで一緒に実店舗にて購入していただきました。鞄につけているキラキラで綺麗なバッグチャームもその時に一緒に購入していただいたものです。ケイト・スペードのものです。数回しか使用せず大切に保管しておりましたが、若干底の部分に汚れがついてしまっているようです。使いやすい色だと思いますので気軽に使ってあただければと思います！