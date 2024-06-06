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ケイト・スペード　ショルダーバッグ
商品番号 A87611142133
商品名

ケイト・スペード　ショルダーバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイト・スペードハンドバッグショルダーバッグプレゼントで一緒に実店舗にて購入していただきました。鞄につけているキラキラで綺麗なバッグチャームもその時に一緒に購入していただいたものです。ケイト・スペードのものです。数回しか使用せず大切に保管しておりましたが、若干底の部分に汚れがついてしまっているようです。使いやすい色だと思いますので気軽に使ってあただければと思います！
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