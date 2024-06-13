アルマーニエクスチェンジ オールインワン ARMANI Exchange

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アルマーニエクスチェンジARMANIExchangeオールインワンネイビー/ボーダータンクトップ/ショートパンツサイズ：00数年前に購入、室内のみ2度ほど着用汚れなどなく綺麗です♩実寸のため目安にしてください。着丈81.5cmウエスト位置〜30cmシャツ部分51.5cmウエスト調節可能、トップスはウエストまでボタンなので着脱も楽です。